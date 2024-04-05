Синоптик рассказал москвичам о погоде в выходные

В выходные дни в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 14 градусов, возможные небольшие дожди 6 апреля, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Ильин. По его словам, в ночь на субботу в центре России ожидаются заморозки. Синоптик отметил, что в Москве и Московской области столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.

С субботы ночные морозы отменяются и, скорее всего, до конца апреля обойдется без отрицательных температур. В субботу к вечеру в Москве потеплеет до плюс 7, в западных районах Подмосковья — до плюс 10. На западе Центрального федерального округа — до плюс 12–14. В субботу вероятность дождей небольшая, а в воскресенье — без осадков, — сказал Ильин.

Метеоролог добавил, что в воскресенье днем в столице потеплеет до плюс 14, в ночные часы будет в диапазоне плюс 2–7 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что расхождение прогнозов погоды у метеорологических сервисов в интернете объясняется разницей между источниками данных. По его словам, специализированные сайты и приложения по-разному «абсорбируют информацию» из отечественных и зарубежных источников.