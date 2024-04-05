Москвичи могут выбрать даты для бракосочетания на канатной дороге

Столичные молодожены могут выбирать даты для заключения брака на Московской канатной дороге, сообщила пресс-служба городского управления ЗАГС.

«Открылись даты на выездной площадке «Московская канатная дорога». Вас ждет незабываемая регистрация брака на современной Московской канатной дороге, расположенной по адресу: ул. Косыгина, д. 28. Бракосочетания проходят в элегантной лаундж-зоне «Байкал». Локация располагается на верхней станции Московской канатной дороги на Воробьевых горах. После торжественной церемонии молодожены с фотографом могут прокатиться на фуникулере и сделать уникальную свадебную фотосессию», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что с 5 апреля подать заявление можно во дворце бракосочетания №4. Онлайн-запись откроется на следующий день.