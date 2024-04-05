Синоптики предупредили москвичей о понижении температур в ночь на 6 апреля

Согласно прогнозами синоптиков, в ночь с 5 на 6 апреля в столичном регионе прогнозируется переход температуры воздуха через 0 градусов. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Понижение температур может поспособствовать образование гололеда на дорогах и тротуарах.

— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — отметили в пресс-службе.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с 4 на 5 апреля столбики термометров в столичном регионе опустятся ниже 0 градусов. Резкие перепады температуры могут спровоцировать образование гололеда на дорогах и тротуарах. Но столичные службы непрерывно анализируют ситуацию на улицах и дорогах и проводят необходимые работы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на формирование погодных условий в Москве и области большое влияние оказал холодный атмосферный фронт циклона «Патриция».

Кроме того, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о переменчивой погоде и грозах на этой неделе.