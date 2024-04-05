Клуб моржей в Серебряном бору в Москве останется на прежнем месте

Клуб моржей в Серебряном бору в Москве продолжит работать на прежнем месте, вопрос о переносе его дислокации не рассматривается. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

Там отметили, что многолетняя традиция зимних купаний в столичном парке сохранится.

— Для нас важно, чтобы функционирование клуба продолжилось в безопасных и комфортных условиях как для самих его участников, так и для остальных посетителей Серебряного бора. Вопрос о переносе дислокации клуба из Серебряного бора не рассматривается, — заявили в пресс-службе департамента.

Представители Госинспекции по недвижимости Москвы в свою очередь отметили, что дальнейшее развитие территории, где располагается домик моржей, будет обсуждаться городским руководством совместно с представителями самого клуба, передает ТАСС.

Кроме того, на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах обновления парка «Кузьминки». По словам главы города, в этом году начнутся работу по реставрации расположенных на территории рекреационной площадки памятников архитектуры.