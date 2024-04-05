Гололедица ожидается в Москве в ночь на субботу

В столице в ночь на субботу, 6 апреля, возможна гололедица, горожанам следует быть внимательнее на улицах. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, ночью 6 апреля ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы», – говорится в сообщении.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, автомобилистов – соблюдать скоростной режим и дистанцию.