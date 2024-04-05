Москвичам рассказали, как выгодно сэкономить на оплате проезда в транспорте

Пассажиры столичного общественного транспорта могут сэкономить на оплате проезда, привязав городской и железнодорожный билеты к карте «Тройка». Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, такой способ позволяет экономить до 43 процентов стоимости билетов в месяц. Проезд по двум билетам на одном носителе, карте «Тройка», возможен в зонах «Дальняя» и «Пригород». Также с помощью объединенного билета гораздо удобнее и быстрее продлять маршруты от одной зоны к другой.

— Сервис, который мы предоставляем совместно с ЦППК, позволяет пассажирам сокращать расходы на проезд, а также совершать бесплатные пересадки на метро и МЦК, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Транспортная программа, разработанная правительством города до 2030 года, нацелена на формирование единого пространства Москвы и Московской области. Об этом 12 марта мэр столицы Сергей Собянин рассказал в соцсетях.

Столица продолжит оказывать активную поддержку в развитии такси и каршеринга, а также способствовать переходу на экологически чистые электромобили до 2030 года.