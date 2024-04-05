Март 2024 года стал вторым самым солнечным в Москве в XXI веке

Минувший март стал вторым самым солнечным для Москвы в XXI веке. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе столичного метеобюро.

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Отмечается, что в марте солнце светило в столице на протяжении 182 часов, что на 54 часа больше климатической нормы для этого месяца, передает РИА Новости.

В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что ночь 3 апреля стала рекордно теплой для этой даты в Москве.

Также 2 апреля специалисты зафиксировали 66 температурных рекордов на территории Русской равнины. Теплее всего в этот день было в городе Джанкое в Крыму, где столбики термометров достигли 31 градуса выше нуля.

Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, 5 апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин. Ночью в пятницу будут заморозки от нуля до минус пяти градусов. Днем температура не сильно поднимется и составит 2–7 градусов выше нуля.

Кроме того, Ильин в разговоре с «ВМ» также назвал самый теплый день недели.