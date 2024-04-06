Синоптики пообещали москвичам потепление в субботу

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в субботу, 6 апреля. Воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России. В ночь на воскресенье, 7 апреля, температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 6–11 м/с, атмосферное давление 6 апреля составит 749 мм ртутного столба. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в пределах плюс 8–10 градусов. В Московской области днем прогнозируют от плюс 6 до плюс 11 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, что до конца апреля существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди прольются в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.

Ильин также сообщал, что 6 и 7 апреля в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 14 градусов, возможны небольшие дожди 6 апреля. По его словам, в ночь на субботу в центре России ожидаются заморозки. Синоптик отметил, что в Москве и Московской области столбики термометров опустятся до минус 5 градусов.