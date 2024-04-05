Все входы на ВДНХ открылись после временных ограничений

Все входы на территорию ВДНХ открылись после временных ограничений. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.

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— С 5 апреля для посетителей в круглосуточном режиме открылись все входы на территорию, — рассказали в службе.

Также стал доступен въезд на кольцевой маршрут и парковка для автомобилей, говорится в Telegram-канале ВДНХ.

Также после ограничений в столице снова заработали Парк Горького и парк «Сокольники». Ранее природные территории города были закрыты из-за сильного ветра.

В то же время выставка-форум «Россия» на ВДНХ, торговые центры, кинотеатры и другие культурные площадки России усилили меры безопасности после теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Так, на выставке «Россия» ограничили проход: его можно миновать только через контрольно-пропускной пункт, который находится в арке главного входа.

Также в связи с терактом на всех объектах транспортной инфраструктуры были усилены меры безопасности, при этом аэропорты и железнодорожные вокзалы работают штатно.