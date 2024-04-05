Собянин расширил перечень бесплатных препаратов для сердечников

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 5 апреля, подписал постановление о включении «Инклисирана» в перечень бесплатных лекарственных препаратов, которые предоставляют горожанам с гиперлипидемией.

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Соответствующий препарат назначают для снижения уровня липопротеинов низкой плотности в крови, снижая риск развития склероза. Всего программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями включает лекарства по 33 международным непатентованным наименованиям, передает официальный сайт мэра Москвы.

По итогам 2023 года объем социальных расходов бюджета Москвы достиг 2,3 триллиона рублей. На поддержку горожан и улучшение их жилищных условий, а также на развитие здравоохранения, образования, культуры и других социальных сфер было направлено более половины всех средств столичного бюджета.

В рамках мер соцподдержки столица оказывает комплексную помощь и поддержку горожанам с инвалидностью, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Сразу после рождения ребенка с инвалидностью родители могут обратиться в службу ранней помощи.