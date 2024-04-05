Старинному особняку на Покровке вернут исторический облик

В центре столицы демонтируют незаконные помещения в особняке 1880 года постройки, расположенном около Курского вокзала. Зданию вернут исторический облик и планировку. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

© Mos.ru

Здание, находящееся по адресу: улица Покровка, дом 40 б, входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX века».

«Суд признал незаконной реконструкцию исторического здания в Басманном районе, в результате которой появились дополнительные помещения площадью 634,9 квадратного метра. Как установила экспертиза, проведенная при рассмотрении иска города, в ходе работ искажен облик объекта. По решению суда самовольные постройки демонтируют, а зданию вернут первоначальный вид», — рассказал Максим Гаман.

Реконструкцию ответчики провели без получения разрешительной документации. В результате появились пристройки, подвал, антресоль и мансарда. При этом подобные работы на территории Москвы могут осуществляться только в рамках действующего законодательства. Для этого нужны согласованные с городом проект и разрешение на строительство. Вносить изменения во внешний облик объектов культурного наследия можно только в случае проведения работ по сохранению здания с учетом его предмета охраны и в соответствии с проектной документацией. Эти действия должны быть согласованы со столичным Департаментом культурного наследия.

В досоветское время в этом здании работали магазины, доходный дом и гимназия. Некоторое время флигели занимала компания, производящая швейные машинки «Зингер». В этой усадьбе родился и вырос гражданский губернатор Москвы, а затем московский городской голова князь Владимир Голицын.

Объект могут признать самостроем в трех случаях: собственник не оформил и не согласовал с Правительством Москвы необходимую градостроительную документацию, земельный участок не предоставлялся для строительства или реконструкции, а также если при проведении работ допущены нарушения норм и правил, в результате чего эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.