Реставраторы обнаружили ряд новых ценных предметов во время работ во Введенской церкви в Барашах

Во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах реставраторы обнаружили ряд ценных архитектурных элементов. Они дополнят предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

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«Введенская церковь была построена в XVII веке. Она представляет собой образец московского барокко. Комплексная реставрация не проводилась здесь больше 50 лет. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления храма», — рассказала Наталья Сергунина.

Храм расположен по адресу: Барашевский переулок, дом 8/2, строение 4. Во время исследования эксперты обнаружили внутристенные лестницы на колокольню и верхнюю открытую галерею и следы белокаменного наличника на внутреннем балконе. На пути в трапезную расположен украшенный деревянный тамбур с остекленными филенчатыми дверями. В стенах нижнего этажа — белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII — начала XVIII века. Кроме того, в предмет охраны включили характерные для того времени купола — луковичные главы на глухих восьмигранных барабанах.

Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы — поселения царских слуг, сопровождавших войско во время походов. Первый храм, согласно писцовым книгам, возвели в 1625 году из дерева. В 1640-х его перестроили в камне, а чуть позже дополнили двумя приделами (пристройками с дополнительными алтарями). В 1688–1701 годах здание расширили, включив в него часть прежних стен. Свой нынешний облик церковь приобрела после возведения колокольни в 1740-х годах.

В 1932-м храм закрыли. Наиболее ценные иконы передали в Государственную Третьяковскую галерею, а подлинный иконостас и внутреннее убранство уничтожили. Сначала здесь обустроили общежитие для рабочих, а затем — завод электроизделий.

Исторический облик фасадов восстановили только в 1990 году. При этом в церкви и сейчас ведутся службы, только в трапезной. Нижний этаж и третий ярус колокольни отведены для священнослужителей.