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Реставраторы обнаружили ряд новых ценных предметов во время работ во Введенской церкви в Барашах

Во время научно-исследовательских работ в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах реставраторы обнаружили ряд ценных архитектурных элементов. Они дополнят предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Реставраторы обнаружили ряд новых ценных предметов во время работ во Введенской церкви в Барашах
© Mos.ru
«Введенская церковь была построена в XVII веке. Она представляет собой образец московского барокко. Комплексная реставрация не проводилась здесь больше 50 лет. Сейчас специалисты разрабатывают проект будущего восстановления храма», — рассказала Наталья Сергунина.

Храм расположен по адресу: Барашевский переулок, дом 8/2, строение 4. Во время исследования эксперты обнаружили внутристенные лестницы на колокольню и верхнюю открытую галерею и следы белокаменного наличника на внутреннем балконе. На пути в трапезную расположен украшенный деревянный тамбур с остекленными филенчатыми дверями. В стенах нижнего этажа — белокаменные плиты с эпитафиями конца XVII — начала XVIII века. Кроме того, в предмет охраны включили характерные для того времени купола — луковичные главы на глухих восьмигранных барабанах.

Введенская церковь в XVII веке была приходским храмом Барашевской дворцовой слободы — поселения царских слуг, сопровождавших войско во время походов. Первый храм, согласно писцовым книгам, возвели в 1625 году из дерева. В 1640-х его перестроили в камне, а чуть позже дополнили двумя приделами (пристройками с дополнительными алтарями). В 1688–1701 годах здание расширили, включив в него часть прежних стен. Свой нынешний облик церковь приобрела после возведения колокольни в 1740-х годах.

В 1932-м храм закрыли. Наиболее ценные иконы передали в Государственную Третьяковскую галерею, а подлинный иконостас и внутреннее убранство уничтожили. Сначала здесь обустроили общежитие для рабочих, а затем — завод электроизделий.

Исторический облик фасадов восстановили только в 1990 году. При этом в церкви и сейчас ведутся службы, только в трапезной. Нижний этаж и третий ярус колокольни отведены для священнослужителей.

Новости Москвы
Наталья Сергунина
Москва