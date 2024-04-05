Три нейросети для помощи коммунальным службам протестировали в Москве

Столичные специалисты протестировали три нейросети, которые находят сосульки, наледь, снег и неочищенные дороги на скриншотах с камер городского видеонаблюдения. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил начальник управления городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий Алексей Корников.

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По его словам, за несколько месяцев работы такие технологии помогли столичным специалистам выявить 5,5 тысячи недочетов.

— Искусственный интеллект в столичной системе видеонаблюдения помогает городским службам выявлять недочеты, оперативно передавать заявки и контролировать исполнение работ. Он обрабатывает до 56 тысяч скриншотов в час, избавляя специалистов от просмотра такого колоссального объема изображений, — рассказал Корников.

Сейчас нейросети могут находить нарушения и недочеты с точностью больше 90 процентов. Специалисты продолжат развивать технологии искусственного интеллекта для повышения качества работы городских служб, передает официальный сайт мэра Москвы.

Столичные врачи также уже четыре года активно используют сервисы искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. За эти годы нейросети помогли описать более 12 миллионов лучевых исследований.