Городской мотопарад проведут в Москве 11 мая

Традиционный городской парад планируется провести в Москве 11 мая. Об этом в субботу, 6 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В рамках мероприятия горожан ждет не только парад мотоциклов, но и интересные конкурсы, выступления знаменитых артистов и многое другое.

— Мы планируем провести масштабный мотопарад 11 мая, — говорится в Telegram-канале дептранса.

6 апреля в столице проходит традиционный парад трамваев. Колонна ретровагонов пройдет через станции «Сокольники», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», а также возле театра «Уголок дедушки Дурова».

В весеннем параде примут участие 12 исторических вагонов. Гости увидят экспонаты из уникальной коллекции — от дореволюционного трамвая типа «Ф» до единственных в своем роде ЛМ-2000 и КТ3R.

26 марта открылась регистрация на третий благотворительный забег издания «Петербургский дневник» «Бегом с Дневником». В этом году забег состоится 26 мая в Приморском парке Победы и вновь станет спортивным акцентом празднования Дня города. В этот раз он посвящен Году семьи.