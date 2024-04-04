Собянин рассказал, какие находки времен основания Москвы обнаружили археологи

На территории Москвы археологи обнаружили множество артефактов времен основания города. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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— Первое упоминание о городе датируется 4 апреля 1147 года. Большинство артефактов обнаружены в районе исторического центра — Китай-города. Среди них домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что многие находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Ее жители покупали керамику, которую привозили из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а также разные украшения из Византии. Так, например, одним из популярных аксессуаров того времени были разноцветные стеклянные браслеты и бусы.

Собянин подчеркнул, что из-за хрупкости археологи находят лишь фрагменты украшений и посуды, после чего собирают их по крупицам. Так, реставраторам удалось восстановить полную форму горшка с линейным орнаментом высотой 28 сантиметров. Именно в такой посуде москвичи в XII веке готовили себе пищу, заключил мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, столичные археологи обнаружили на Усачевой улице в районе Хамовники порядка 400 предметов, которые относятся к периоду XVIII–XIX веков. В ходе раскопок были найдены детские игрушки, предметы быта и многие другие предметы.