Синоптик назвал самый холодный день этой недели

Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, 5 апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин.

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— Ночью в пятницу будут заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем температура не сильно поднимется и составит 2–7 градусов выше нуля. Но завтра будет уже без осадков, из-за области высокого давления на небе появятся прояснения. Тем не менее не стоит ждать сильного прогрева воздуха, потому что воздушная масса будет холодной, — сказал он.

Синоптик также добавил, что в ближайшие дни к столице подойдет очередная волна теплого воздуха. Вероятнее всего, уже в грядущие выходные в город вернется хорошая весенняя погода.

Резкие перепады температуры могут спровоцировать образование гололеда на дорогах и тротуарах. Столичные службы непрерывно анализируют ситуацию на улицах и дорогах и проводят необходимые работы.

Кроме того, Ильин назвал в разговоре с «ВМ» самый теплый день недели.

В свою очередь ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что в середине предстоящей недели в столичный регион снова вернется теплая погода. В это время воздух в Москве прогреется до плюс 20 градусов.