Московским водителям посоветовали оставить машины из-за сильного дождя

Столичный Дептранс посоветовал водителям пересаживаться на общественный транспорт из-за сильного дождя. Соответствующую рекомендацию ведомство дало в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«В вечерний разъезд локальные затруднения ожидаем на Садовом кольце, Ленинградском, Варшавском и Щелковском шоссе по направлению в область. Для поездок по возможности используйте городской транспорт», — говорится в публикации.

Также водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По данным Дептранса, интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе в районе дома 55, МКАД в районе Ленинградского шоссе и ТТК в районе Звенигородского шоссе.

До этого сообщалось, что жители подмосковного коттеджного поселка «Маленькая Шотландия» оказались вынуждены пересесть с автомобилей на лодки из-за паводка. Отмечается, что территорию затапливает уже третий день. На кадрах видно, что жители передвигаются с помощью надувных лодок и весел.

Тем временем в Оренбурге с лужами попытались бороться с помощью тракторов.

Ранее водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья.