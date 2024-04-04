Генеральная репетиция парада трамваев прошла на Лесной улице

В ночь с 3 на 4 апреля в столице состоялась генеральная репетиция парада трамваев. Она проходила на Лесной улице. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— Наши исторические вагоны разных поколений второй раз проехали по Лесной улице и выстроились на площади Тверская Застава. Мы проверили техническую готовность и движение в составе колонны, — отметили в пресс-службе.

Парад пройдет 6 апреля в 11:00 по московскому времени. В период с 11:15 до 16:00 все желающие смогут ознакомиться с экспозицией ретротрамваев, которая будет представлена возле Белорусского вокзала, следует из публикации департамента.

В весеннем параде примут участие 12 исторических вагонов. Гости увидят экспонаты из уникальной коллекции: от дореволюционного трамвая типа «Ф» до единственных в своем роде «ЛМ-2000» и КТ3R. Колонна стартует в 11:00 и впервые проедет по Лесной улице. Затем вагоны выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала.