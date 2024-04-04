Художественная выставка про Крым откроется в Музее Победы

В Музее Победы в пятницу, 5 апреля, представят масштабную выставку современного художника Олега Путнина «Крым. Россия». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Посетить экспозицию можно будет бесплатно. Выставку посвятили жизни и красоте полуострова. Гости смогут увидеть 30 полотен из серии о Крыме, над которыми художник активно работал в течение последних лет.

Мастер написал исторические, жанровые картины и пейзажи, которые посвятил современным будням полуострова, а также истории этих мест. Работы выполнены непосредственно с натуры или по этюдному материалу. Картины наполнены атмосферой, цветом и колоритом природы, присущей Крыму. Выставка будет работать в фойе кинозала «Жуков» до 22 апреля.

В этот же день в Музее Победы состоится телемост Москва — Севастополь. Мероприятие приурочено к 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, а также годовщине воссоединения полуострова с Россией. Телемост состоится в рамках молодежного проекта «Нахимовская ленточка».