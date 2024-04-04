Столичные службы приводят в порядок дворовые территории и фасады жилых домов в рамках весеннего месячника благоустройства. Об этом четверг, 4 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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Специалисты промывают детские и спортивные площадки. При необходимости на них будут проведены ремонтные работы. Кроме того, коммунальные службы окрашивают цоколи и очищают фасады домов.

— Процедура промывки каждого фасада зависит от степени загрязненности: объекты возле дорог с интенсивным движением очищаем по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично, — следует из публикации в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Вся дорожно-уборочная техника столицы уже переведена на летний режим работы. В рамках обеспечения ежедневной уборки столицы на технику установили поливомоечное оборудование. Таким образом, с марта по ноябрь будет задействовано в общей сложности порядка 19 тысяч дорожно-уборочных машин.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства подготавливают к открытию сезона фонтаны. Так, при работах на фонтане в Репинском сквере на Болотной набережной тщательно были очищены все элементы сооружения, после чего были обработаны гранитные поверхности.