Снег пошел в Москве 6 апреля

В Москве пошел снег, сообщает РИА Новости.

Крупные снежные хлопья можно наблюдать на северо-востоке столицы.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют днем в субботу облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь и до 11 градусов тепла. Ветер юго-восточный, южный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

В ночь на 6 апреля температура в столице снизилась до отрицательных значений, поэтому на дорогах могла образовываться гололедица. В связи с этим пешеходов попросили быть внимательнее и аккуратнее на улицах, а водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Также сообщалось, что в Москве в ночь на субботу прогнозируются заморозки, днем облаков станет меньше и солнце начнет прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. По данным синоптиков, максимальная температура воздуха в этот день будет колебаться около 10-градусного показателя.

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Также главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова уточняла, что в середине следующей недели температура воздуха вновь поднимется до 20 градусов тепла. С ее слов, тепло вернется в Москву уже 10 апреля.