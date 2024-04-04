Собянин подписал закон о штрафе за неправомерную остановку эскалатора метро

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафе в размере пяти тысяч рублей за неправомерную остановку гражданами эскалаторов в метро. Соответствующий документ в четверг, 4 апреля, был размещен на официальном сайте главы города.

© mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Из распоряжения мэра следует, что к административной ответственности в формате штрафа привлекут тех граждан, в действиях которых отсутствуют признаки уголовно наказуемых поступков. Однако отмечается, что данная мера не будет распространяться на остановку эскалатора в случае экстренной необходимости.

Также усиливаются административная ответственность и штрафы за умышленное препятствие движению пассажиров. Размер штрафа будет варьироваться от 100 рублей до двух тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается увеличить штрафы за несоблюдение водителями требований уполномоченных должностных лиц об остановке, а также за пренебрежение правилами прохождения весового и габаритного контроля.

Законопроект о предоставлении права сотрудникам экстренных служб таранить неправильно припаркованные машины при исполнении обязанностей внесут в Государственную думу уже в конце апреля — начале мая текущего года. Соответствующее заявление 11 марта сделал депутат и автор инициативы Сергей Колунов.