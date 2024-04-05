Весенний фестиваль колледжей пройдет в Москве с 6 по 14 апреля

В период с 6 по 14 апреля в Москве пройдет Весенний фестиваль колледжей, в рамках которого школьники смогут посетить разные площадки города и поучаствовать в интерактивах. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе мероприятия.

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К примеру, 7 апреля всех желающих приглашают посмотреть битву роботов на шоу «Инженерный фиджитал». На территории Киностудии имени Горького 9 апреля состоится мастер-класс по работе с нейросетями, а 14 апреля в корнерах «Депо» пройдет битва шефов. Ребята также смогут подискутировать с учениками, педагогами и даже с работодателями-партнерами.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, активности фестиваля пройдут на 52 площадках столицы. В их числе: экономическая зона «Технополис «Москва», павильон «Атом» на ВДНХ и площадка Киностудии имени Горького. На мероприятии учащиеся смогут исследовать современные профессии, а также посетить пул развлекательных программ.

Глава города также рассказал о стратегии развития московского образования. Так, с 2024 по 2028 год планируется возвести еще 465 зданий как в Новой Москве, так и в кварталах, включенных в программу реновации.