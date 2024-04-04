Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве в ночь на 5 апреля

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с 4 на 5 апреля столбики термометров в столичном регионе опустятся ниже нуля градусов. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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Резкие перепады температуры могут способствовать образованию гололеда на дорогах и тротуарах, однако столичные службы непрерывно анализируют ситуацию на улично-дорожной сети и проводят необходимые работы.

— Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — следует из публикации в Telegram-канале.

Синоптики спрогнозировали для жителей Москвы 4 апреля облачную погоду, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на формирование погодных условий в Москве и области большое влияние оказал холодный атмосферный фронт циклона «Патриция».

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей о переменчивой погоде и грозах на этой неделе. Она также рассказала о предстоящих заморозках.