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Московские парки вновь открылись после сильного ветра

Московские парки снова открылись для посетителей после сильного порывистого ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Московские парки вновь открылись после сильного ветра
© Мослента

Парк Горького объявил об открытии в четверг, 4 апреля.

«Ждем вас на парковых аллеях!» — заявили в Telegram-канале культурного пространства.

Аналогичное сообщение появилось в Telegram-канале «Сокольников». «Парк открыт для посещения!» — указали в учреждении.

Московский заповедник «Коломенское» и парк «Царицыно» вслед за остальным снова открыли двери для посетителей. Тогда же там сказали, что в столице в ближайшее время ожидается дождь.

Управление МЧС России еще 3 апреля сообщало об опасности, связанной с сильным ветром в Москве. На фоне этого московские парки были закрыты для посещения. Усиление ветра ожидалось с порывами до 16-21 метра в секунду. Горожан призывали быть осторожными.

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