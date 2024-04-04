Московские парки вновь открылись после сильного ветра

Московские парки снова открылись для посетителей после сильного порывистого ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Парк Горького объявил об открытии в четверг, 4 апреля.

«Ждем вас на парковых аллеях!» — заявили в Telegram-канале культурного пространства.

Аналогичное сообщение появилось в Telegram-канале «Сокольников». «Парк открыт для посещения!» — указали в учреждении.

Московский заповедник «Коломенское» и парк «Царицыно» вслед за остальным снова открыли двери для посетителей. Тогда же там сказали, что в столице в ближайшее время ожидается дождь.

Управление МЧС России еще 3 апреля сообщало об опасности, связанной с сильным ветром в Москве. На фоне этого московские парки были закрыты для посещения. Усиление ветра ожидалось с порывами до 16-21 метра в секунду. Горожан призывали быть осторожными.