Москвичей «серебряного» возраста пригласили на курсы по садоводству

В рамках проекта «Московское долголетие» пройдут образовательные курсы, на которых возрастные горожане смогут обучиться садоводству и ландшафтному дизайну. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказала доцент и кандидат наук Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Инна Зубик.

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На курсах ждут как новичков, так и опытных садоводов. Сейчас на них записалось порядка шести тысяч человек, которые могут посетить свыше 130 разных групп.

— Как правило, на занятия приходят люди, уже имеющие какой-либо опыт в садоводстве, но есть и новички, которые только сейчас потянулись к новым знаниям. Для тех, кто работает с землей и растениями впервые, мы проводим подготовку, изучаем все необходимые нюансы, — объяснила Инна Зубик.

Записавшиеся на курсы москвичи «серебряного» возраста смогут изучить как теоретическую, так и практическую базу, передает официальный сайт мэра Москвы.

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