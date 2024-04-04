В вестибюлях метро начали снимать вторые двери

Более шести тысяч вторых дверей снимут в вестибюлях Московского метрополитена до конца апреля. Работы пройдут в рамках подготовки транспортной инфраструктуры к летнему сезону.

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«В транспорте должно быть комфортно в любое время года, поэтому мы снимаем вторые двери в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен на станциях, и делаем все необходимое, чтобы даже в жару в метро поддерживалась прохлада», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В холодное время года вторые двери препятствуют проникновению холодного воздуха и помогают поддерживать комфортную температуру на станциях. До осени они будут находиться на хранении. За это время их приведут в порядок и при необходимости отремонтируют.