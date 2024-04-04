В Московском метрополитене с начала года отремонтировали 23 эскалатора

В первом квартале 2024 года в Московском метрополитене отремонтировали 23 эскалатора. Работы прошли на станциях метро «Марксистская», «Владыкино», «Калужская», «Щукинская» и других.

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«Система ремонта эскалаторов планово-предупредительная. Это значит, что мы обслуживаем механизмы и узлы до того, как они выйдут из строя. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро — одни из самых строгих в мире. Обеспечение безопасности и комфорта пассажиров — первоочередная задача, которую поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Часть эскалаторов капитально отремонтировали: заменили ступени, тяговые цепи, электрическое и механическое оборудование. Ремонт остальных подъемников был не таким масштабным: на них отладили отдельные детали ступеней, механизмов и балюстрад.