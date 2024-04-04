Собянин рассказал, как москвичи меняют город с помощью «Активного гражданина»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как за почти 10 лет москвичи поменяли город с помощью проекта «Активный гражданин».

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По его словам, к проекту присоединились порядка семи миллионов человек. За время работы платформы было проведено свыше 6,5 тысячи голосований, в ходе которых москвичи выразили свое мнение более 250 миллионов раз.

Так, благодаря «Активному гражданину» около миллиона жителей столицы переедут из старых пятиэтажек в новое жилье. Участники опросов также выбрали названия для 50 новых улиц и бульваров, 54 парков и 29 станций метро.

В 10 тысяч дворах столицы высадили свыше миллиона деревьев и кустарников. Три тысячи дворовые территории, а также скверы и общественные пространства, были выбраны и реализованы с помощью платформы.

— Всего же по итогам голосований реализовано уже более четырех тычяч решений, принятых жителями по развитию Москвы, — заключил глава города в своем личном блоге.

Свыше 200 голосований, посвященных обустройству дворов и общественных пространств в Москве, прошло в проекте «Активный гражданин» с января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.