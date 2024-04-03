Парки и летние веранды закрылись в Москве из-за сильного ветра

Один человек погиб в Москве из-за непогоды. В российской столице действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы его сносят все на своем пути: деревья, ограждения и мусорные баки. Натиска стихии не выдерживают металлические конструкции и балконные рамы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Жидких.

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Ураганный ветер с порывами больше 20 м/с, буквально сбивает пешеходов с ног. На улице Южнопортовая на стройке погиб рабочий – мужчина 1962 года рождения. Из-за порыва ветра на него с высоты упало ограждение. В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства трагедии.

Ветер с корнем вырывает деревья, сносит крыши и ограждения. Падают дорожные знаки, во дворах сносит мусорные баки. Под напором ветра отправился в путешествие биотуалет – его вынесло на дорогу, где он едва не задел проезжающие мимо машины.

Из-за усиления ветра в Москве закрылись несколько парков, в том числе Парк Горького, «Сокольники» и сад «Эрмитаж». Всех посетителей, кто в тот момент находился там, попросили покинуть территорию.

Московские власти рекомендовали закрыть летние веранды в ресторанах и кафе. В МЧС призвали водителей парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходов держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. В городе действует желтый уровень погодной опасности.

И все это – после недавних температурных рекордов. Накануне москвичи радовались чуть ли не летнему теплу. Сейчас же температура резко падает. Российскую столицу постепенно накрывает тыловая часть циклона, который навис сейчас над Тверской областью.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время на город могут обрушиться дожди. Также в отдельных районах вероятны грозы. Горожан просят без лишней надобности не выходить на улицу.