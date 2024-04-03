Более 920 тыс. билетов проверили контролеры в столичном транспорте в марте

В марте 2024 года контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили у пассажиров столичного общественного транспорта более 920 тыс. билетов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Более 920 тыс. билетов проверили контролеры ГКУ «Организатор перевозок» в марте. А всего с начала года – более 2,6 млн билетов. Это на 13,5% больше, чем за январь – март прошлого года», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, пояснил, что рост показателя связан как с увеличением контролеров в транспорте, так и с проведением большего числа проверок, в том числе усиленных.

«Количество поездок в городском транспорте растет, вместе с тем, уровень нарушений при оплате проезда снизился до 6% по сравнению с прошлым годом. Благодарим пассажиров за то, что добросовестно оплачиваете проезд. Это позволяет нам улучшать работу городского транспорта и повышать качество вашего обслуживания», – добавил Ликсутов.

В пресс-службе напомнили, что штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб., а за неправомерное использование карты москвича – 4 тыс. руб. Оплата проезда гарантирует пассажиру получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации.