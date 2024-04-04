Парк Горького и «Сокольники» вновь открылись для посещения после непогоды

Парк Горького вновь заработал в Москве. Ранее природные территории города были закрыты из-за сильного ветра. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали в пресс-службе парка.

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— Дорогие посетители, Парк Горького снова открыт для прогулок. Ждем вас на парковых аллеях!, — следует из публикации в Telegram-канале парка Горького.

Радостной новостью поделились и в пресс-службе парка Сокольники.

— Уважаемые гости! Парк открыт для посещений, — рассказали в пресс-службе.

3 апреля в пресс-службе Департамента торговли и услуг Москвы призвали закрыть летние веранды из-за усиления ветра и штормового предупреждения. В свою очередь Парк Горького и «Сокольники», а также сад «Эрмитаж» временно прекратили работу для посетителей в связи с непогодой. Московский зоопарк также закрыли из-за ухудшения погодных условий в столице.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что на формирование погодных условий в Москве и области 3 апреля большое влияние оказал холодный атмосферный фронт циклона «Патриция».