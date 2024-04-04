Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Фестиваль колледжей состоится в Москве с 6 по 14 апреля. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинВечерняя Москва

В рамках мероприятия учащиеся школ смогут исследовать современные профессии, а также посетить пул развлекательных программ — от мастер-классов до соревнований в области киберспорта.

По словам главы города, активности фестиваля пройдут на 52 площадках Москвы. В их числе: экономическая зона «Технополис Москва», павильон «Атом» на ВДНХ и площадка Киностудии имени Горького.

— Вход на мероприятия «Весна! Фестиваль колледжей» бесплатный. На каждое событие нужна регистрация, — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города также сообщил о планах развития столичного образования на 2024 год, среди которых профильное и предпрофессиональное образование. На данный момент более чем в 70 процентах школ города есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, а также медиа- и IT-классы.

3 апреля мэр рассказал о стратегии развития московского образования. Так, с 2024 по 2028 год планируется возвести еще 465 зданий как в Новой Москве, так и в кварталах, включенных в программу реновации.