Капитальный ремонт дома середины прошлого века завершили на юге Москвы

В ходе реализации столичной программы капитального ремонта были успешно завершены работы по обновлению дома № 14/16 на улице Судостроительной. Об этом в среду, 3 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского фонда капитального ремонта (ФКР).

© Пресс-служба ФКР

— Этот девятиэтажный дом, построенный в 1966 году по типовому проекту, прошел комплексное обновление, которое включило в себя ремонт фасада и инженерных коммуникаций, — говорится в сообщении.

Специалисты фонда разработали проект работ, который бы учитывал все особенности здания и необходимые современные технологии и материалы. В ходе работ было проведено обновление фасада и приведены в порядок места общего пользования.

Кроме того, были установлены современные стеклопакеты и отремонтированы входные группы. Также специалисты обновили балконы, заменили экраны и обновили напольной плитки. На последнем этапе специалисты привели в порядок цоколь, откосы и отливы, а также асфальтобетонную отмостку.

Дом возведен в 1966 году. По соседству с этим зданием находится дом, в котором жил художник В. П. Лобачев, член редколлегии и главный художник журнала «Моделист-конструктор».

В свою очередь специалисты завершили на Таймырской улице капитальный ремонт дома № 8, корпус 1, который выделяется высоким дымоходом из красного кирпича. Помимо этого, в рамках программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы по обновлению дома № 14, строение 2, на улице Красина, 1912 года постройки.