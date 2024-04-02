2 апреля в Москве установило новый рекорд температур

В столице состоялся второй по счету рекорд апрельской температуры воздуха. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Второй по счету рекорд апрельской температуры воздуха состоялся, — отметила специалист.

Позднякова подчеркнула, что предыдущий максимум температур держался на протяжении 32 лет. По словам метеоролога, в Москве самая высокая температура 2 апреля была зафиксирована в 1951 и 1983 годах. Тогда специалисты отмечали 17,4 градуса тепла.

Такая же температура было утром, между 10:00 и 11:00 часами. А в 17:00 часов на климатической станции ВДНХ термометр отметил плюс 23,2. Теперь это новый суточный рекорд для 2 апреля за всю историю метеонаблюдений в столице, заключила Позднякова в своем Telegram-канале.

Также Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что в столице в апреле ожидается комфортная погода с температурой выше климатической нормы.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в Москве и Подмосковье в конце недели прогнозируются заморозки до минус трех градусов.