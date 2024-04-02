Мухи и жужелицы проснулись в Москве

В столице после зимы уже проснулись мухи и жужелицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

«С наступлением теплой погоды в Москве просыпаются многие представители животного мира. Например, из беспозвоночных уже выявлены многоцветницы черно-желтые, крапивницы, лимонницы, жужелицы, божьи коровки, мухи, пауки-волки», – сказал Кунафин.

Он добавил, что замеченные в Подмосковье снежные блохи специалистами департамента в парках пока не фиксировались. В целом всплесков активности тех или иных насекомых не прогнозируется.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в Подмосковье с приходом тепла появились так называемые снежные блохи. Эти маленькие насекомые питаются растительными остатками и крионитом и не представляют опасности для человека.