Городские службы промыли высотку на Котельнической набережной

В столице в рамках месячника весеннего благоустройства промыли высотку на Котельнической набережной, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Промыли высотку на Котельнической набережной. С помощью специальных моющих средств тщательно промыли серый гранит фасада здания, мраморные арки и горельефы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что были задействованы бригада ручной уборки, автовышки, гидранты и другая спецтехника.