Сотрудники прокуратуры спасли краснокнижную птицу на западе столицы

Сотрудники прокуратуры спасли птицу породы вальдшнеп, занесенную в Красную книгу Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 апреля.

По ее словам, ослабленную птицу нашли на Кутузовском проспекте. Пернатый находился в опасности. Он запросто мог получить травму или стать добычей кошки.

Местные жители обнаружили вальднепа и обратились в прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства связались с ​​департаментом природопользования и охраны окружающей среды и передали птицу специалистам.

— Не следует самостоятельно пытаться спасать диких животных, при обнаружении явно травмированных животных нужно проконсультироваться со специалистами по телефону Единой справочной службы Мэрии Москвы: 8 (495) 777 77 77, — напомнила Нефедова.

В начале января внуковские таможенники спасли краснокнижных котят сервала. Контрабандисты пытались вывезти испуганных и истощенных питомцев в Турцию.