Дороги и тротуары в Москве промывают специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят во вторник промывку дорог и тротуаров специальным шампунем. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств. Промывка началась в 12:00 и продлится несколько часов", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.