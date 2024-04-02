Более 4 тыс. цветников планируют высадить в подмосковных парках в этом году

На территориях подмосковных парков в этом году планируется высадить более 4 тыс. цветников, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В 2024 году на территории парков Московской области запланировано высадить более 4 тыс. цветников. Это более 23 га территорий», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что подготовка парков к летнему сезону началась с марта.