Более 4 тыс. цветников планируют высадить в подмосковных парках в этом году
На территориях подмосковных парков в этом году планируется высадить более 4 тыс. цветников, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«В 2024 году на территории парков Московской области запланировано высадить более 4 тыс. цветников. Это более 23 га территорий», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что подготовка парков к летнему сезону началась с марта.
«С 1 по 29 марта было очищено от наледи более 40 тыс. кв. м, разрыхлили и вывезли остатки снега, очистили от снежных подушек детские игровые площадки. Был убран открывшийся мусор на территории более чем в 30 кв. м. Для проведения дальнейших работ по подготовке парков к летнему сезону мы закупили более 14 тыс. единиц специального инвентаря», – приводит пресс-служба слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.