Бочкарев оценил готовность перехода через МЦД-1 и Дмитровское шоссе

Строительная готовность подземного пешеходного перехода под Дмитровским шоссе и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги составляет 70 процентов. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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— Переход расположен под Дмитровским шоссе в районе дома № 29 и железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги. В настоящее время ведутся монолитные и монтажные работы лифтовых шахт, завершается облицовка стен тоннеля керамогранитом и мощение гранитного покрытия пола, — рассказал он.

Все работы, по словам Бочкарева, планируется завершить уже в июле этого года. Протяженность сооружения составляет 84 метра. Переход будет оснащен тремя лифтами для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения.

Готовность двух подземных пешеходных переходов, которые ведут к городскому вокзалу Лианозово, оценивается в 35 процентов.

Заммэра указал, что специалисты уже начали устанавливать железобетонные конструкции, а также лестничные сходы и гидроизоляционные сооружения. Помимо этого, проводятся работы по благоустройству прилегающих территорий.