Москвичам пообещали рекордное тепло и резкое похолодание

Рекордное тепло пообещал жителям Москвы во вторник, 2 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В беседе с ТАСС синоптик сообщил, что воздух в Москве в этот день прогреется максимум до плюс 22-24 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

«Возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока для 2 апреля рекорд составляет 17,4 [градуса] и принадлежит 1951 году», — отметил метеоролог.

Леус добавил, что также ожидается небольшой ветер с порывами до девяти метро в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Специалист подчеркнул, что тепло задержится в столице ненадолго — в городе резко похолодает. Вторая половина недели будет очень холодной, из-за чего он посоветовал не торопиться с заменой резины на авто. Синоптик уточнил, что по ночам не исключены заморозки и местами снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «взрывное» потепление до плюс 19 градусов.