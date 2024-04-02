До конца апреля в столице промоют более тысячи пешеходных переходов

На время работ их закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов.

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Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более тысячи подземных и надземных пешеходных переходов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, запланированы мероприятия по промывке 1075 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Все работы завершим в установленный срок — до конца апреля», — рассказал Петр Бирюков.

Сооружения тщательно очистят по определенной технологии. Подземные переходы сначала промоют вручную, а после с помощью аппаратов высокого давления и щеток приведут в порядок стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости отдельные элементы отремонтируют и покрасят.

Надземные переходы очистят с помощью автовышек. На остекленные конструкции нанесут специальное средство, которое потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления. На время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов.

В Москве продолжаются работы по промывке инженерных сооружений. До конца апреля специалисты приведут в порядок около двух тысяч объектов. В их числе мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.