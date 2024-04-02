Московские загсы начали прием заявлений на регистрацию брака в День России

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.

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В Москве открыт прием заявлений на регистрацию брака в День России, 12 июня. Торжественные церемонии пройдут во дворцах бракосочетания № 1, 4 и Кутузовском, а также на площадках для выездных регистраций в рамках проекта «Новые адреса счастья». Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«12 июня — это не только праздничный, но и выходной день. Московские молодожены пользуются возможностью и подают много заявлений именно на эту дату. Поэтому мы открываем около 150 дополнительных слотов времени для регистрации брака в День России. В этот праздник будут работать дворцы бракосочетания № 1, 4 и Кутузовский. Кроме того, мы открыли дополнительные слоты для записи на регистрацию брака на площадках проекта Мэра Москвы “Новые адреса счастья” в ресторане “Романтик”, здании Северного речного вокзала, Доме торжеств “Сафиса”. В этот день сотрудники московских дворцов бракосочетания поздравят молодоженов не только с созданием семьи, но и с государственным праздником», — рассказала Анастасия Ракова.

Таким образом, помимо дворцов бракосочетания, зарегистрировать брак 12 июня можно будет на самых популярных выездных площадках столицы: в ресторане «Романтик», особняках Спиридонова и «Роял», Доме торжеств «Сафиса» и на Северном речном вокзале.

Наибольшее количество браков — более 250 — зарегистрировали в День России в 2010 году. В 2021-м в официальный статус мужа и жены в этот день вступили свыше 200 пар.

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 50 площадок, среди которых есть как дворцы бракосочетания, так и музеи, станции метро, усадьбы и рестораны. Подобрать идеальную поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в Москве. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры (например, вид площадки, стиль интерьера и другие особенности), указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания. Государственная пошлина составляет 350 рублей.