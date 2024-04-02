Первый в этом году велофестиваль в столице состоится 18 мая

Три велофестиваля запланировано провести в столице в этом сезоне, первый состоится 18 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В этом году состоится три велофестиваля – делимся датами их проведения: 18 мая – Весенний, 6 июля – Ночной, 14 сентября – Осенний», – сказали в пресс-службе.

Там добавили, что участников ждут необычные концепции, живописные маршруты, яркие мероприятия и множество единомышленников различных возрастов.

В Дептрансе пояснили, что скоро откроется регистрация на первый велофестиваль 2024 года. Он пройдет в традиционном формате – с мероприятиями на старте и финише, а также велопрогулкой.