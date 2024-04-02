Москвичей предупредили о появлении первых клещей

На природных территориях столицы из-за резкого потепления начали появляться первые клещи. Эти членистоногие являются переносчиками ряда опасных заболеваний, поэтому их укус может закончиться печально. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, выход клещей пока не носит массового характера, но при посещении городских парков и лесных массивов москвичам нужно быть готовым к встрече с ними.

Как считают специалисты, наибольший эффект в защите от клеща дает правильно подобранная одежда.

«Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща», - рассказали в столичном департаменте природопользования.

Для минимизации встречи с клещами на природе специалисты также советуют надевать высокую обувь, но если используются простые ботинки, то лучше заправить брюки в носки, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду. После прогулок необходимо тщательно осмотреть себя, детей и животных.