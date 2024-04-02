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Москвичей предупредили о появлении первых клещей

На природных территориях столицы из-за резкого потепления начали появляться первые клещи. Эти членистоногие являются переносчиками ряда опасных заболеваний, поэтому их укус может закончиться печально. Об этом сообщает РИА Новости.

Москвичей предупредили о появлении первых клещей
© globallookpress.com

По данным отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, выход клещей пока не носит массового характера, но при посещении городских парков и лесных массивов москвичам нужно быть готовым к встрече с ними.

Как считают специалисты, наибольший эффект в защите от клеща дает правильно подобранная одежда.

«Выбирайте облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и брюки. Наденьте головной убор: в волосах клеща труднее всего заметить. Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща», - рассказали в столичном департаменте природопользования.

Для минимизации встречи с клещами на природе специалисты также советуют надевать высокую обувь, но если используются простые ботинки, то лучше заправить брюки в носки, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду. После прогулок необходимо тщательно осмотреть себя, детей и животных.

Новости Москвы