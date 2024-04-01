На нескольких станциях метро в Москве отключился свет

В московском метро на одной из центральных станций временно отключилось электричество. В настоящее время все станции столичного метрополитена работают штатно, пишет пресс-служба столичного Дептранса в Telegram-канале.

Ранее пассажиры сообщили в соцсетях об отсутствии света на станциях «Площадь Революции», «Театральная» и «Охотный Ряд». Они заметили, что сработало аварийное освещение, остановились эскалаторы.

В ведомстве пояснили, что из-за посадки напряжения в некоторых помещениях станции «Площадь Революции» кратковременно (менее чем на минуту) снизился уровень освещенности.

Пассажирам ничего не угрожало, на станции работали резервные источники освещения, подчеркнули в Дептрансе.

Работа всех устройств была оперативно восстановлена, резюмировали в пресс-службе.