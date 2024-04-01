Москвичам рассказали, как подать заявление для записи ребенка в первый класс

1 апреля на портале mos.ru открылась запись в первый класс. О том, как устроена подача заявления для родителей маленьких москвичей, «Вечерней Москве» рассказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

© mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В современном цифровом пространстве Москвы запись в школу — это вопрос, который решается в пару кликов.

Елена Шинкарук отметила, что родители первоклассников уже более 10 лет имеют возможность записать ребенка в начальную школу онлайн на портале mos.ru.

— Подать заявление можно в любое удобное время и из любой точки России. Для получения услуги понадобится только доступ в интернет и наличие учетной записи на портале mos.ru. А все данные заявления будут проверены путем электронного межведомственного взаимодействия, — рассказала она.

Председатель Комитета госуслуг столицы также сообщила, что с прошлого года зачисление в образовательную организацию также происходит онлайн.

— Личное дело первоклассника формируется электронно, родителям необходимо лишь прикрепить скан-копии документов в форму подачи заявления на портале mos.ru.

В приемную кампанию прошлого учебного года в школы Москвы с помощью электронной услуги на портале mos.ru было зачислено около 40 тысяч детей, — поделилась Елена Шинкарук.

По ее мнению, полностью оцифрованная услуга позволяет родителям сэкономить время дважды.

— Ранее для подачи заявления и документов для формирования личного дела ребенка приходилось идти в школу. Онлайн, не выходя из дома, родители также могут изучить официальные документы школы, в которую пойдет ребенок: локальные нормативные акты и устав, — пояснила председатель столичного комитета.

При этом форма подачи заявления предусматривает электронное заполнение согласия на психолого-педагогическое сопровождение ребенка и фото- и видеосъемку.

— Для будущих первоклассников, которые посещали ранее дошкольные группы и детские сады в образовательной организации, прикрепленной к району прописки, перевод на следующую ступень происходит без электронного заявления. Родителям необходимо подать бумажное заявление внутри образовательной организации, — добавила Елена Шинкарук.

КСТАТИ

При подаче электронного заявления можно указать до трех школ. Одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, две другие — по выбору.

Для заполнения заявления понадобятся такие документы, как свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, полис ОМС, документы, удостоверяющие личность родителя, и другие.

После того как заявителю в личный кабинет придет уведомление о предоставлении места в образовательной организации, появится возможность подписать электронное заявление на зачисление и прикрепить скан-копии нужных документов.