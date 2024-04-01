Тематическая экспозиция о Могилевской области открылась на ВДНХ

Тематическая экспозиция «Могилевщина – Героическое прошлое и Славное будущее» открылась в павильоне «Республика Беларусь» на ВДНХ в рамках Дней Могилевской области. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе выставки.

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Посетители узнают об историческом и культурном прошлом региона, о его инвестиционном и туристическом потенциале. Также экспозиция рассказывает о сохранении памяти о Великой Отечественной Войны местными жителями.

В период с 29 марта по 22 апреля в павильоне «Республика Беларусь» пройдут презентации и выставки. посвященные промышленному комплексу Могилевской области, патриотическим проектам «Дорогами Памяти и Славы» и «Священные реликвии Великой Отечественной войны». Еще одна выставка «Там, где Родина» расскажет о праздновании дня «Купалья».

Также посетители смогут попробовать свои силы в народных художественных ремеслах, распространенных в этом регионе, и увидеть выступления местных музыкальных коллективов.

На ВДНХ 2 апреля в павильоне № 75 пройдет круглый стол на тему «Технопарки — двигатель развития молодежного предпринимательства в Союзном государстве», приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России.