Городской променад длиной около 230 м появится в Даниловском районе

Городской променад длиной около 230 м будет организован вдоль ул. Летниковская в рамках возведения жилого квартала, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«В рамках строительства нового жилого квартала вдоль ул. Летниковская появится городской променад длиной порядка 230 м. Этой весной начнется озеленение первой части променада протяженностью порядка 100 м вдоль ул. Летниковская. Работы по благоустройству будут проведены за счет внебюджетных источников. Променад протянется вдоль первых этажей корп. 1 и 6, где в дальнейшем размесят коммерческую инфраструктуру с магазинами и кафе», – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Бочкарев отметил, что создание общедоступного пешеходного пространства входит в строительство шести жилых корпусов, рассчитанных на 1 тыс. 511 квартир. Общая площадь проекта составляет 198,3 тыс. кв. м. При этом благоустроенный променад станет новой точкой притяжения горожан, в частности, сотрудников бизнес-центров делового кластера вблизи Павелецкой площади.

В свою очередь, главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, которого цитирует пресс-служба, рассказал, что вдоль променада установят порядка 20 клумб из декоративного бетона с соснами-бонсай, злаковыми и кустарниками.

«Тротуарное мощение планируется выполнить из двух типов долговечных материалов светло-серых оттенков: гранитных плит и брусчатки. Архитектурная подсветка, которую создадут установленные фонари, подчеркнет красоту пешеходного пространства в вечернее время», – пояснил он.

В ведомстве добавили, что стройплощадка расположена в Даниловском районе по адресу: ул. Летниковская, вл. 11 (ЮАО).